Arriva da Lecce la notizia del bronzo di Alessia Pizzini ai Campionati Italiani Giovani di spada femminile, seguita dal suo Maestro Pavlo Putyatin, competizione che vede scendere in pedana le 42 migliori schermitrici d’Italia: Alessia aveva conquistato l’accesso grazie all’ottimo 5° posto ai Campionati Nazionali di Roma.

L’atleta di punta del Circolo Ravennate della Spada, solo al primo anno della categoria Giovani, si classifica terza dopo la fase a gironi e prosegue la sua scalata fino al terzo gradino del podio (foto di Trifiletti Andrea / Bizzi Team), sbaragliando spadiste ben più “esperte” di lei; riesce a fermarla solo Federica Isola, in fozra all’Aeronautica Militare, vincitrice della gara.

Pizzini aggiunge un altro importante risultato al suo palmares che vanta, tra l’altro, un oro ai Campionati del Mediterraneo nel 2017, oro al Challenge Mondial U17nel 2018, oro ai Campionati Italiani Giovani lo scorso anno, per non citare i svariati argento e bronzo che ha conquistato finora, affermandosi come atleta di spicco in Italia e in Europa.

Oltre ad Alessia, hanno portato i colori giallo rosso sulle pedane di Lecce, anche i compagni di sala Sophia Eloisa Stella e Tommaso Saccomandi, che si erano qualificati per i Campionati Italiani Cadetti.

Stella viene fermata alle porte dei quarti di finale in un assalto che la vede protagonista di grandi capacità tecniche, mentre Saccomandi sfiora i sedicesimi per sole due stoccate, dopo un’assalto combattuto con grande tenacia e determinazione.

Grandissima la soddisfazione del Maestro Pavlo Putyatin che vanta al suo attivo i più importanti risultati con i suoi atleti e del Circolo Ravennate