Una raccolta fondi per far avverare i desideri di Sara. È iniziato in questi giorni sul web un nuovo crowdfunding dedicato alla piccola Sara Cantagalli, la bambina di 5 anni di Faenza, da due anni malata di tumore. Purtroppo, dopo l’ultima visita all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, i medici hanno deciso di sospendere la chemioterapia poiché il neuroblastoma che ha colpito la bambina è ormai diventato resistente alla terapia e continuare significherebbe solamente indebolire il corpo della piccola.

A Sara verranno ora unicamente somministrati farmaci per aiutarla nella quotidianità. Per questo motivo, dalla pagina Facebook “Il Babbo Natale dei Bambini”, in accordo con i genitori di Sara Cantagalli, è stata lanciata una nuova campagna per aiutare ad esaudire i desideri di Sara prima che sia troppo tardi: “Sara chiede sempre di essere aiutata ad alzarsi e si addormenta spesso perché stanca e perde di vivacità, Ora anche su consiglio dei dottori che seguono Sara, faremo passare tutto il tempo che Dio vorrà concederle, facendola divertire e portandola nei posti che desidera”.

“Il Babbo Natale dei Bambini” d’ora in poi sarà anche l’unica via di comunicazione che le persone all’esterno della famiglia Cantagalli potranno utilizzare per mettersi in contatto con i genitori di Sara. Una decisione presa per rispetto del momento difficile e doloroso che sta attraversando la famiglia. Purtroppo già proposte di sedicenti terapie alternative sono arrivate alla famiglia e anche per questo motivo si è deciso di limitare il più possibile i contatti con l’esterno.

“Chiunque abbia la possibilità economica o materiale di poter realizzare i desideri di Sara, può contattare Il Babbo Natale dei Bambini all’indirizzo email:

Ilbabbonataledeibambini@gmail.com

allegando nome, cognome e recapito telefonico, e a quale desiderio si voglia contribuire. Si verrà riconttattati dal volontario che segue la famiglia.

Chi vuole invece dare solo il suo contributo perché non ha possibilità materiali, lo può fare facendo il proprio bonifico al numero di conto attivo:

IBAN: IT18X3253203200006575252200

INTESTATO A: VALGIMIGLI MARIA (Mamma di Sara)

CAUSALE: BABBO PER SARA

“Ogni centesimo sarà usato per realizzare i desideri di Sara, perché ad oggi è questo l’obbiettivo che dobbiamo raggiungere. Sara ha giornate buone e meno buone, io sono con lei sempre, e ho deciso di non abbandonarla, ma da solo non potrei neanche volendo realizzare tutte queste cose, ecco perché chiedo a chiunque sia in grado di potermi aiutare, di farmelo sapere”.

I DESIDERI DI SARA

• Essere una principessa in un castello per un giorno

• Sciare

• Coltivare fiori in un vivaio di fiori

• Andare a Disneyland

• Avere una festa con gonfiabili e tanti bambini con cui giocare

• Visitare lo zoo di Roma

• Visitare l’acquario di Genova

• Fare una vacanza al mare

• Andare a Gardaland

• Fare la modella per un giorno e indossare tanti vestiti

Nel frattempo i primo desideri della bambina sono pronti per essere esauditi: volare, con un elicottero, e andare a cavallo.