Si celebra domenica 26 settembre 2021 in tutta Italia la Giornata Nazionale del Sì per la donazione di organi, tessuti e cellule, con l’obiettivo di lanciare un progetto destinato a cambiare la storia della donazione di organi e tessuti nel nostro Paese e che pone Aido come un unicum nel panorama del Terzo Settore nazionale e internazionale.

E per quella giornata, le sezioni Aido della regione Emilia-Romagna promuoveranno nelle piazze di molte città la cultura del dono, cercando di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di manifestare la volontà o la scelta di donare organi, tessuti e cellule, partendo dall’adesione all’Aido e dal consenso dato al momento del rinnovo della carta d’identità. In ogni gazebo verranno distribuiti gadget e materiale informativo e verrà promossa la campagna DigitalAIDO, il progetto di digitalizzazione del consenso alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto.

“Dopo questi anni difficili che hanno bloccato ogni tipo di iniziativa, siamo molto felici di tornare nelle piazze – commenta Mauro Marchiani, presidente di Aido Emilia-Romagna – e di incontrare la gente per sensibilizzarla al dono, un gesto importante, di grande valore e significato”.

Domenica 26 settembre, in molte piazze della regione, l’associazione porterà avanti un’azione di promozione e sensibilizzazione dell’importanza di donare, partendo dall’adesione all’Aido