Sarà Blacks il nuovo main sponsor dei Raggisolaris: Faenza punta all’A2

Sarà Blacks il nuovo main sponsor dei Raggisolaris. La formazione faentina si presenta al nuovo campionato di Serie B con le più alte ambizioni: la promozione.

Blacks e Raggisolaris in realtà hanno un rapporto consolidato dal 2015. Quest’anno però l’azienda di via Vittori ha deciso di investire ulteriormente nella pallacanestro ed è stato realizzato un accordo triennale. Nata nel 2011, Blacks oggi fa segnare un fatturato da 15 milioni di euro, conta su 70 dipendenti e nel 2023 è pronta ad inaugurare un nuovo stabilimento che affiancherà quello esistente di via Vittori per la produzione di serie, limitata, per supercar, con la previsione di raddoppiare la forza lavora nel corso di due anni. Materiali compositi, fibre di carbonio, vetro e altri materiali avanzati sono il core business dell’azienda per clienti nel mondo dei motorsport (Formula 1, Formula 2, MotoGp, Rally e altre serie automobilistiche sportive) aeronautica, nautica (Coppa America) e il nuovo mercato dei velivoli elettrici a decollo verticale.

Il debutto della Blacks Faenza, quindi, sarà l’11 settembre per la Supercoppa, vinta l’anno scorso dai Raggisolaris. La squadra si radunerà invece il 18 agosto.