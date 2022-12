Sabato una giornata dedicata alla Pace e alla Legalità

Con la Marcia dei Diritti a Castel Bolognese, sabato mattina alle 10, si apre un’intera giornata dedicata alla pace e alla legalità. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa “Dal dialogo alla Pace” che coinvolge i Comuni della Romagna Faentina, rientrante fra i 14 progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per diffondere la cultura del dialogo interculturale e interreligioso e della pace. In queste settimane nei territori dell’Unione sono state tante le iniziative di confronto fra comunità: pedalate, anche con le scuole, pranzi e cene interculturali, incontri sempre insieme alle scolaresche, appuntamenti dedicati alla violenza di genere.

Sabato 10 dicembre è invece in programma un triplice appuntamento. Oltre alla Marcia dei Diritti lungo il Sentiero della Legalità, al parco fluviale di via Boccaccio, nel pomeriggio, alle 15, al Teatrino del Vecchio Mercato, sempre a Castel Bolognese, si parlerà di racket, usura e ‘ndrangheta (presente Lino Busà, direttore del Centro studi e ricerche Temi per la Legalità, Presidente di SOS Impresa Lazio, associazioni e fondazioni contro il racket e l’usura).

Alle 18, invece, al Cinema Europa di Faenza andrà in scena lo spettacolo teatrale “Pierre e Mohamed, un cristiano e un musulmano amici. Fino alla morte. Insieme”