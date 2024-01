Faenza e Berlino 13 – 14 gennaio 2024, 2^ Prova Interregionale “Gran Premio Giovanissimi di Spada” e Circuito Europeo “Under 23” gara catalogata d’interesse nazionale.

Grandiosi i bambini della Categoria Maschietti, Giacomo Romboli si classifica al terzo posto, aggiudicandosi il BRONZO, a seguire buoni risultati per i suoi compagni d’allenamento tra cui Giacomo Fantini, Alessandro Raggi e Nathan Pagliacci che stanno avendo un grande esordio in qualità di giovanissimi atleti 11 anni.

Nella Categoria Giovanissimi “Under 12” quindi successiva a quella maschietti, i complimenti vanno a Lorenzo Paganelli per il suo guadagnato 8° posto, subito a seguire Kevin Grego arrivato al 17° posto, mentre purtroppo il compagno di squadra Achille Tahirovic ben preparato e pronto nel partecipare alla gara con i suoi compagni d’allenamento non ha potuto esser presente per un imprevisto.

Buonissimi piazzamenti il giorno successivo, altra gara per i nostri Ragazzi ed Allievi che nelle rispettive Categorie ottengono su 123 partecipanti un 7° posto da parte di Diego Rustighi ed altrettanto prestazione straordinaria da parte dell’atleta Alessandro Moretti classificatosi al 10* posto, a seguire il giovanissimo ragazzo cervese Pietro Cidioli tra i più giovani di categoria.

Nella Categoria Bambine in crescita esponenziale, un fantastico 7° posto di Bianca Ioli, 21° Chantal Rebecca Rovigatti, 33° Viola Isabel Costi, a cui vanno applausi per l’inizio di un grande percorso ricco di notevoli capacità da parte di ognuna di loro e di tutto il gruppo del Circolo, mentre nelle Giovanissime buonissime postazioni per Valentina Righi arrivata al 12° posto, nei sedici Matilde Gianfanti, 26^ Megan Fusconi, nei trentadue al 28^ posto Giulia Neri, a seguire Eneda Bisha avendo appena iniziato.

Altra medaglia in arrivo da Berlino per l’Atleta Matteo Galassi, dipinta d’ARGENTO, che nello stesso weekend concomitante alle gare di Faenza affronta la prima giornata di gara il giorno 13 passando i gironi e le prime dirette, per poi partire dalla giornata successiva 14 gennaio dal tabellone dei 64 ed arrivando passo dopo passo in finale, aggiudicandosi uno straordinario 2° posto nella Tappa del Circuito Europeo “Under 23” di spada maschile.

Matteo Galassi è partito subito dopo la gara svoltasi a Berlino raggiungendo la Nazionale Italiana Assoluta maschile e femminile “Road to Paris”, per essere presente insieme a loro al Ritiro a Tirrenia iniziato il giorno 15 gennaio, rientrerà il giorno venerdì 19 gennaio per proseguire i suoi allenamenti su Cervia.

I complimenti doverosi a tutta la super squadra cervese di Atleti e Tecnici per le tante soddisfazioni e risultati splendidi raggiunti.