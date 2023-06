Dopo lo stop forzato per via dell’alluvione che ha colpito l’intera provincia, dal 7 giugno ripartono, in versione estiva, i “𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲𝐬”, appuntamenti per tutta la famiglia, con agri-laboratori, giochi di una volta, aperitivi contadini, incontri con i produttori agricoli, degustazioni e musica dal vivo tra la natura del Parco Teodorico.

Promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra in collaborazione con la Cooperativa sociale San Vitale e il Ristoro Teodorico (col patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura ed Agroalimentare del Comune di Ravenna), la rassegna riparte proponendo 6 mercoledì di eventi (7,14,21 giugno e 5,12,19 luglio) con tante iniziative dedicate a grandi e piccoli, dalle ore 18 alle ore 22.30.

Si parte come detto mercoledì 7 giugno con l’agri-laboratorio “Emozioni di frutta e verdura” insieme a Kid Lights: laboratorio emozionale per giocare, apprendere e sperimentare con i prodotti agricoli di stagione (per bambini dai 3 ai 12 anni). I bambini potranno scoprire i poteri della frutta della verdura da diversi punti di vista, esplorando i doni della natura attraverso metafore, l’utilizzo del corpo e attività creative. Costo 5 euro, biglietto acquistabile in loco, prenotazione obbligatoria su www.kidlights.it

Dalle 18.30 incontro e aperitivo col produttore: l’azienda agricola Bacche del Benessere di Savarna presenta succhi e superfood naturali a base di frutta.

Dalle 20.30 musica dal vivo con Gloria Turrini e Francesco Laghi: dal soul al blues fino alle note italiane.

Ogni mercoledì il Ristoro Teodorico propone un menù speciale per l’aperitivo-cena contadina realizzato con i prodotti agricoli delle aziende del Mercato di Campagna Amica Ravenna. Ricordiamo che per gustare il menu è obbligatoria la prenotazione al 393 0861447.

Informazioni dettagliate sui canali FB Ristoro Teodorico e FB-Instagram Campagna Amica Ravenna