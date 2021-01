Rientro a scuola per gli studenti delle superiori: “Speriamo che almeno non ci chiudano subito”

Gli studenti delle superiori oggi sono tornati a scuola. Didattica in presenza per almeno la metà di loro. Alcuni preoccupati, altri molto meno, alcuni fatalisti, si sono seduti in classe e dopo mesi di lezioni davanti ad un computer, hanno trascorso 5 ore accanto ai compagni assistendo alle spiegazioni dei professori. Sarà una didattica ad intermittenza, che alternerà lezioni in classe a lezioni a distanza