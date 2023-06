Riaprono le sale dedicate all’arte antica al Mar

Riaprono al Mar di Ravenna le sale dedicate alle collezioni d’arte antica, dal XIV al XVII secolo. Riallestite le cellette della pinacoteca al secondo piano del museo. Il riallestimento si inserisce in un più vasto progetto di tutela e valorizzazione delle collezioni permanenti. Inoltre, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, è stato avviato un progetto di manutenzione e restauro di una selezione di opere, condotto dalla restauratrice Isabella Cervetti, che prevederà il loro inserimento in collezione al termine dei lavori.