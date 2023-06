Forza Italia: Tassinari nuova coordinatrice regionale, Dore coordinatore provinciale

Riorganizzazione in Forza Italia in vista delle elezioni europee e comunali del prossimo anno e delle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna in programma nel 2025, quando sarà anche Faenza ad essere chiamata a rinnovare il sindaco. Nel 2026 toccherà a Ravenna. Sarà l’onorevole Rosaria Tassinari a dirigere Forza Italia nei prossimi anni a livello regionale. Coordinatore provinciale in vista del rinnovo di molte amministrazioni locali nella Romagna Faentina, in Bassa Romagna, a Russi e a Cervia sarà Fabrizio Dore, negli ultimi cinque anni al vertice del movimento giovanile regionale. L’attuale coordinatore provinciale Bruno Fantinelli entrerà a far parte del coordinamento regionale come referente per l’organizzazione dei rapporti con gli enti e gli alleati.