Reddito di cittadinanza: truffa da 300 mila euro. In 104 percepivano il sussidio senza averne diritto

Reddito di cittadinanza percepito illecitamente. Scoperta una truffa da 300 mila euro. Sono 104 le persone scoperte percepire il reddito di cittadinanza senza averne il diritto: si tratta di imprenditori operanti nel settore della compravendita di auto usate e loro familiari. È il risultato finale dell’operazione “Cars & Benefits” condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna in collaborazione con l’INPS. I controlli sono nati come approfondimento di un’attività di indagine nel settore della compravendita di auto usate durante la quale era stato scoperto un meccanismo ideato per evadere gli adempimenti fiscali.