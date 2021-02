Nel tardo pomeriggio di oggi un ciclista di 73 anni in sella alla sua bici si è scontrato contro un camion sulla via Reda. L’anziano è stato sbalzato a terra, i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero immediatamente arrivati hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuta la Polizia locale dell’Unione Faentina per i rilievi e per la gestione del traffico bloccato.