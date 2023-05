“Dopo le recenti e drammatiche conseguenze dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio, RavennaWebTV è lieta di annunciare il ritorno del format estivo “Spiaggiati: Mare, Sole e WebTV”. Questa terza edizione, in diretta dal mare, riprenderà il 26 Maggio, portando un raggio di speranza e un momento di svago per la comunità duramente colpita.

La decisione di riprendere la programmazione di “Spiaggiati” non è stata presa alla leggera.

Comprendiamo pienamente la gravità della situazione e le difficoltà che molte persone stanno ancora affrontando. Tuttavia, abbiamo ritenuto importante confermare l’appuntamento di venerdì per offrire un momento di distrazione e allegria a chi ne ha bisogno. Durante questi giorni, la nostra redazione ha lavorato e lavorerà instancabilmente per fornire la massima copertura dell’alluvione e per condividere informazioni utili ai cittadini e al resto del paese. Nonostante il nostro team sia stato direttamente coinvolto, con alcuni colleghi colpiti duramente dall’alluvione e altri evacuati, siamo stati determinati a continuare la nostra missione di informazione e intrattenimento.

Il format, che ha conquistato un vasto pubblico nelle scorse edizioni, si arricchisce di numerose novità per quest’anno. Le location scelte, il bagno Polka di Marina Romea e la struttura speciale “Insieme a Te” di Punta Marina, forniranno uno scenario incantevole per tredici emozionanti puntate. Inoltre, abbiamo il piacere di annunciare l’inaugurazione del nostro nuovo canale su Instagram, dove sarà possibile seguire le puntate in diretta, garantendo così un’esperienza coinvolgente e interattiva per il pubblico.

“Spiaggiati: Mare, Sole e WebTV” sarà un’occasione per riunire la comunità e dimostrare la resilienza di Ravenna di fronte alle avversità. Attraverso il nostro format, vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e incoraggiamento a tutti coloro che stanno lottando per riprendersi da questa calamità naturale. Continueremo a lavorare con impegno per contribuire alla ripresa e per fornire un sostegno costante a chi ne ha bisogno.

Non vediamo l’ora di accogliere i nostri spettatori il 26 Maggio dalle ore 17.00 “Spiaggiati: Mare, Sole e WebTV” tornerà in diretta sui nostri canali social Facebook, YouTube e Instagram, dal mare con un’edizione speciale dedicata a Ravenna e alla sua gente.

Insieme, supereremo questa sfida e ricostruiremo un futuro più forte e solidale.”