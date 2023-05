Anche Auser provinciale Ravenna ha subito danni ingenti dall’alluvione. Per venire incontro alle necessità delle varie Auser provinciali coinvolte dalla catastrofe dei giorni scorsi, Auser Nazionale ha appena attivato una raccolta di fondi, che verranno destinati alle Auser dei territori colpiti, dove molte sedi sono state sommerse dal fango o hanno subito ingenti danni con perdite di strumentazioni e attrezzature, in alcune zone sono anche andate distrutte le auto utilizzate per il trasporto sociale.

Come sottolinea la presidente di Auser Ravenna, Mirella Rossi: “Il parco mezzi di Auser provinciale è stato duramente colpito dall’alluvione. Sono ben cinque gli automezzi per il trasporto di disabili resi inutilizzabili dalla furia degli eventi, due a Faenza e tutti e tre quelli a disposizione dei volontari di Lugo. Oltre ai danni non ancora quantificabili per l’allagamento del nostro magazzino a Fornace Zarattini. Servirà aiuto per poter ripartire”.

Le donazioni vanno effettuate sul conto corrente dedicato:

IBAN IT11P0103003201000002829295 intestato a “Auser ODV Associazione Nazionale”.

Nella causale di versamento indicare “Emergenza Alluvione”.