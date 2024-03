Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito nel pomeriggio di oggi in via Mattei, dove una Fiat Punto in seguito a un banale tamponamento – per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco – ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme con gli schiumogeni. L’auto è andata distrutta.