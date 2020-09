Ravenna e le città dantesche ricordano l’anniversario di Dante: acceso l’olio nella tomba del Sommo Poeta

Ravenna ha celebrato il 699° annuale dantesco. Ravenna e Firenze sono tornati ad accendere all’interno della Tomba di Dante l’olio benedetto che brucerà per i prossimi mesi. Come annunciato, il 699° anniversario della morte del Sommo Poeta è stata un’azione corale, a cui hanno partecipato tutte le città dantesche, iniziata con la messa nella basilica di San Francesco, celebrato dal cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça, bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana e membro del comitato per le celebrazioni di Dante. Al termine della funzione religiosa, in piazza San Francesco il Teatro delle Albe ha portato in scena con la collaborazione di molti ravennati del Cantiere Dante e dell’attrice Chiara Lagani il Canto II dell’Inferno.

Dopo l’offerta dell’olio e la lettura del primo Canto del Purgatorio da parte di Ermanna Montanari, al Teatro Alighieri si è tenuta la prolusione di Carlo Ossola, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche.

Dalle 18 di domenica, ogni giorno, saranno letti davanti alla tomba di Dante i versi della Divina Commedia