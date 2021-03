Dopo un lavoro di coinvolgimento sul territorio che ha portato nel giro di due settimane ad oltre 220 adesioni al manifesto “appello per Ravenna Coraggiosa” è prevista per venerdì sera l’assemblea fondativa per iniziare il percorso aperto verso le elezioni amministrative.

L’assemblea pubblica di costituzione della lista si terrà esclusivamente online dalle ore 20.30. Interverrà anche la vicepresidente della regione Emilia-Romagna Elly Schlein.

“Ravenna Coraggiosa è un progetto che fa la differenza: un progetto civico e politico, ecologista, progressista, femminista che si pone l’obiettivo di scrivere una pagina nuova per affrontare le grandi sfide del futuro, anche dal punto di vista delle politiche locali; tra tutte, la transizione energetica ed ecologica, il contrasto alle disuguaglianze economiche, sociali e la lotta alle disuguaglianze di genere. E tutto questo lo facciamo anche a partire da Ravenna, un territorio già che in altri periodi storici ha già dimostrato di avere il coraggio necessario. Lo stesso coraggio che adesso ci serve per affrontare l’emergenza climatica, l’emergenza sociale, l’emergenza sanitaria” afferma la lista.

L’incontro avverrà sulla piattaforma Zoom. Chi vorrà aderire all’appello e partecipare all’assemblea può richiedere il link per la partecipazione alla nostra mail perravennacoraggiosa@gmail.com.

Sarà disponibile anche una diretta Facebook sulla pagina Coraggiosa Ravenna.