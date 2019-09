Sabato 14 e domenica 15 settembre sarà nuovamente la straordinaria cornice di piazza San Francesco ad ospitare, come già accaduto in primavera, l’evento che Ravenna Centro Storico organizza sotto il marchio di Ravenna Crea: saranno ben 40 gli hobbysti selezionati sulla base delle caratteristiche di qualità dei prodotti offerti che esporranno per due giorni la loro merce e daranno la possibilità a cittadini e turisti, durante una passeggiata nel nostro centro storico, di acquistare oggetti unici ed esclusivi.

L’evento prevede principalmente nelle due giornate lo svolgimento del mercatino degli hobbysti denominato “Ravenna Crea” realizzato in analogia e continuità con quanto già fatto per via de Gasperi e in passato in piazza San Francesco, con orari di svolgimento nelle giornate di sabato 14 dalle 10 alle 22,30 e domenica 15 dalle 10 alle 21.

Come da tradizione di Ravenna Centro Storico, a fare da cornice all’evento, affinché le due giornate non siano soltanto un occasione per vedere ed acquistare belle cose ma anche momento di incontro e socializzazione, sabato sarà presente dalle 16,30 il prestigioso sax di Andrea Poltronieri (artista indiscusso che ha suonato anche insieme agli Stadio), domenica invece i ragazzi dell’Officina della Musica animeranno la piazza con la loro musica mentre dalle 19,30 andrà in scena una sfilata di moda “curvy” in compagnia di “Salvagente Outlet”.