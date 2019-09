Ravenna 33 diventa partner ufficiale del Ravenna Women Football Club. La collaborazione da poco instaurata col noto polo sanitario ravennate arricchisce ancora di più il mondo attorno alle leonesse. Con una pluriennale esperienza nel mondo dello sport, tra cui il calcio, Ravenna 33 ha come Mission proprio la copertura sanitaria completa per le squadre agonistiche potendo contare sulla qualità dei servizi, sulle tecnologie ma soprattutto sulla ricerca e innovazione. Alla soddisfazione del Presidente del Ravenna Women Samuel Gasperoni, fanno eco le parole di Cirilli, Responsabile della struttura: “Mi sono avvicinato da poco al calcio femminile grazie anche ai mondiali appena finiti, mi sembra un ottimo movimento che potrà avere un importante sviluppo nel futuro”. “ Per ciò che riguarda il Ravenna Women FC posso dire che, conoscendo le persone che gestiscono la società cosi come il collegamento col Ravenna Football Club col quale collaboriamo da tempo, è sicuramente un ottimo progetto e sono certo che avrà il successo che merita”. “ A noi non piace considerarci sponsor ma partner, un punto di riferimento, il reparto sanitario interno alle società sportive con cui collaboriamo. Riteniamo , inoltre, che un buon rapporto tra le nostre realtà possa sicuramente portare non solo benefici a livello agonistico e sportivo ma anche in termini di immagine e quindi diventare un valore aggiunto per la Società nel momento in cui un’atleta deve scegliere la squadra in cui giocare”.