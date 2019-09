Le associazioni di volontariato tornano a fare festa in piazza

Il 22 settembre le associazioni di volontariato tornano a festeggiare il Terzo Settore in Piazza del Popolo. Non sarà quindi più il parco di via Calamelli ad ospitare la giornata di festa organizzata dalla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato. La festa torna nuovamente ad essere celebrata nel cuore della città per permettere a più persone di entrare in contatto con le associazioni e le attività promosse a favore della comunità. Nel corso della giornata saranno tanti gli eventi che verranno promossi: dalla pulizia di aree urbane all’animazione per bambini, giochi, spettacoli, musica, raccolte di beneficenza e nel pomeriggio un grande gioco dell’oca aperto a tutte le famiglie.