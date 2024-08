Dal 26 al 31 agosto 2024, presso gli spazi della Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia 10) arriva “Ra-dici Creative”, un laboratorio teatrale gratuito progettato per coinvolgere attivamente i giovani (dai 13 ai 19 anni) in un percorso di esplorazione, creatività e crescita personale, partendo dall’opera “Il Naso” di Gogol.

Questo progetto, curato da SpazioA APS e affidato a Marco Montanari e Caterina Baldini, si inserisce all’interno della quarta edizione del festival teatrale “Radici” e offrirà un’esperienza intensa di formazione artistica che fonde recitazione, scrittura creativa e movimento, promuovendo allo stesso tempo la coesione sociale e la cittadinanza attiva tra i partecipanti.

Gli adolescenti si trovano in una fase della vita in cui stanno cercando di comprendere e definire la propria identità. Il protagonista de “Il Naso”, affronta una sfida simile quando perde improvvisamente una parte essenziale di sé stesso. Questa narrazione offrirà ai partecipanti una lente attraverso cui esplorare i complessi processi di auto scoperta e di accettazione di sé.

“Ra-dici Creative” è un’opportunità per i giovani di esplorare se stessi e il mondo che li circonda attraverso l’arte e la creatività. Con un approccio inclusivo e collaborativo, questo progetto mira a ispirare, educare e trasformare i partecipanti, lasciando un’impronta indelebile nelle loro vite e nelle loro comunità.

Inoltre, sarà presente un approfondimento sulla musica elettronica con il musicista Davide Salvadori, che servirà ad accompagnare le varie fasi del lavoro.

Programma del laboratorio:

26 Agosto: Workshop focalizzato sui personaggi de “Il Naso”, analisi e ispirazioni.

27 Agosto: Sessione di scrittura creativa per sviluppare narrazioni personali legate al tema dell’identità.

28 Agosto: Laboratorio di movimento corporeo e espressione fisica.

29 Agosto: Approfondimento sulla musica elettronica.

30-31 Agosto: Sperimentazione e integrazione della musica elettronica nelle performance.

1 Settembre, ore 21.00 presso il giardino della Rocca T. Melandri di Russi: i partecipanti porteranno in scena l’esito finale del laboratorio con la presentazione pubblica delle performance. Ingresso gratuito.

Infine nel mese di settembre (dal 2 al 10), sempre presso la Biblioteca comunale, si terrà un ulteriore laboratorio aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “IL CACCIATORE DI SOGNI”, in cui pratiche teatrali, esplorazioni musicali, scrittura, scenografia ed esplorazione del territorio si uniranno in un percorso che indaga il tema del sogno. La performance conclusiva itinerante si terrà durante la Fira di Sett Dulur dall’11 al 16 settembre 2024.

Seguiranno aggiornamenti sui canali del Comune di Russi.

Per informazioni in merito ad orari, iscrizioni e modalità di svolgimento del laboratorio: info@spazioateatro.it