Qualità della vita: la provincia di Ravenna undicesima nella classifica di Italia Oggi

Ravenna undicesima nella classifica della qualità della vita di Italia Oggi. Tredici posizioni guadagnate.

La nuova edizione, la 26^, dell’indagine annuale della qualità della vita realizzata da da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, vede Ravenna fra le province che maggiormente hanno migliorato la propria classifica rispetto all’edizione precedente. Percorso opposto invece per Rimini. Ravenna infatti passa dalla 24^ posizione del 2023 all’undicesima del 2024, migliore città in Romagna. Rimini precipita dalla 12^ del 2023 alla 33^ del 2024.

Perde una posizione anche la provincia di Forlì-Cesena, che passa dal 15° all’16° posto.