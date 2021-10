Non possiamo accettare lo smantellamento della nostra democrazia per un lasciapassare che è una misura politica e che non previene in nessun modo il contagio.

Italexit c’è e sarà al porto di Ravenna al fianco dei portuali.

Resisteremo in tanto che il blocco persisterà, non è accettabile lo smantellamento del diritto su cui è basata la nostra Repubblica, ovvero il lavoro.

Barattoni e il Pd tutto si rassegnino, quella dei portuali è una protesta pacifica su cui non potranno fare nessuna speculazione politica, come successo per il blocco a Trieste.

Non permetteremo che venga replicato la violenza della polizia nei confronti di chi manifesta per il diritto al lavoro.