Proteste contro il Green Pass al porto: i manifestanti bloccano l’ingresso ai camion

Prosegue il sit-in dei lavoratori al porto di Ravenna contro l’introduzione del Green Pass. Intorno alle 10 di questa mattina, un corteo di manifestanti si è spostato sulla via Classicana, bloccando l’ingresso dei camion diretti ai vari stabilimenti presenti nell’area portuale e creando disagi alla circolazione. Alla protesta, iniziata a partire dalle 7 di questa mattina, hanno preso parte anche lavoratori provenienti dall’Emilia-Romagna e dalle Marche. La situazione rimane per il momento sotto controllo, anche per via dei diversi agenti delle forze dell’ordine presenti sul posto.