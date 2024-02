L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha previsto specifiche agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche, attive alla data del 1° maggio 2023, e interessate dall’alluvione di maggio 2023.

L’agevolazione consiste in una decurtazione, mediante conguaglio, della TARI riferita ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

L’agevolazione è applicabile solo su specifica richiesta dei soggetti titolari delle utenze e se sussistono i requisiti predeterminati nella deliberazione di ARERA.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, anche penale in caso di dichiarazioni mendaci, il titolare dell’utenza interessata deve attestare, utilizzando l’apposita modulistica:

1) Per le UTENZE DOMESTICHE che l’utenza è asservita ad un’abitazione risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;

2) Per le UTENZE NON DOMESTICHE che l’utenza è asservita ad una sede risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni specificamente indicati nella delibera di ARERA .