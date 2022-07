Da diverso tempo i cittadini di Lido Adriano lamentano inascoltate segnalazioni telefoniche, scritte via mail, via PEC, con applicazione Comuni-Chiamo, con Rifiutologo, riguardanti il conferimento dei rifiuti.

“Siamo stati rimbalzati di ufficio in ufficio e sono state chiamati tutti gli uffici “ competenti” ma siamo sempre solamente stati ignorati”.

Con la raccolta porta a porta dei rifiuti e l’arrivo di numerosi turisti (ignari del porta a porta) e senza la presenza di alcun contenitore, “ci ritroviamo ora con il paese completamente sommerso da rifiuti. Sia cumuli di sacchi di indifferenziata, sia di deiezioni canine che non vengono più raccolte”.

L’abbandono di tutti questi rifiuti sta generando una serie di disagi. Attualmente, segnalano i cittadini, i rifiuti vengono raccolti unicamente il mercoledì. Troppo poco.

I disagi sono stati segnalati nell’area di lido Adriano Sud, da viale Puccini a Viale Verdi.

Di seguito una delle segnalazioni inviate ai vari uffici competenti:

“Buongiorno

Mi rivolgo a voi perché sono ormai mesi se non anni che speriamo vengano accolte alcune delle nostre richieste per cercare di vivere in un paese più civile e sano anche perché la situazione igienica sanitaria sta degradando sempre di più.

_Da diverso tempo abbiamo richiesto l’installazione dei cestini stradali (ORA MANCANTI) nell’ area di Lido Adriano Sud (viale Puccini, viale Bellini, Viale Donizetti, Viale Verdi compreso il lungomare ciclopedonale ed accesso a spiaggia libera Sud) ma dopo varie risposte negative da parte di Hera che dice che è responsabilità del Comune, chiediamo a voi di comprendere la situazione, ormai diventata insostenibile soprattutto ora con la nuova raccolta porta a porta dei sacchetti dell’indifferenziata (proprio questa mattina vi sono Sacchi di Indifferenziata abbandonati per strada in cumuli e cumuli di oltre un metro e addirittura gettati nei contenitori di raccolta Differenziata Carta/plastica/Ramaglie), deiezioni canine che non vengono più raccolte sia sui marciapiedi sia nelle aiuole private dai padroni di cani sempre più incivili.

In queste aree è NECESSARIA la presenza di cestini stradali, siccome è l’unica zona del paese sprovvista di tali contenitori,

Inoltre è oltretutto necessaria la presenza di un contenitore o cestino abbastanza capiente nei pressi dell’accesso alla spiaggia libera di viale Verdi siccome tutti i generi di rifiuti vengono gettati per strade ed occultati tra i rovi nelle Dune da chi usufruisce della spiaggia.

Hera insiste dicendo di buttare i sacchetti con le deiezioni canine nei cestini stradali, l’unico problema è che non vi è alcun cestino presente in tutta l’area di Lido Adriano Sud; vi chiediamo ancora una volta di autorizzare ad installare questi cestini stradali, in cui poter gettare le cartacce, i piccoli rifiuti da passeggio ed i sacchetti con le deiezioni canine in questa zona di Lido Adriano.

Immagino possiate immaginare che cosa significa avere dei cani e portare e tenere in casa per una intera settimana i sacchetti con le deiezioni ? Soprattutto ora in con la stagione estiva?

Spero voi riusciate finalmente a risolvere questa problematica facendo installare perlomeno dei cestini lungo le strade segnalate Viale Puccini ,Viale Verdi ,viale Donizetti, viale Bellini , SICCOME NON SONO PRESENTI.

_Altra richiesta effettuata da molto tempo della quale siamo sempre in attesa di una risposta è la creazione di un’area sgambamento cani nella stessa zona, specialmente quella di viale Verdi in cui ci sarebbe la possibilità di creare tale area.

_Inoltre è possibile rivalutare e modificare l’ordinanza balneare concedendo l’accesso o perlomeno il transito ai cani in spiaggia SOLO nelle prime ore del mattino fino le 8:00 e la sera dopo le 20:00, in modo da poter concedere un po’ di svago ai nostri animali evitando di camminare sempre sull’asfalto, soprattutto perché non Vi è alcuna area cani in cui possano sfogarsi, Questo non è un diritto fondamentale del cane? poter essere libero di sfogarsi, correre e non obbligato a percorrere solo strade asfaltate ?”