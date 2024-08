Per l’esecuzione di un attraversamento stradale in via Prosciutta sarà necessaria la chiusura al traffico dalla strada nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 settembre nella fascia oraria 7.30-18.

Gli operai della ditta incaricata dei lavori indicheranno i percorsi alternativi, garantendo l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori e segnaleranno ai residenti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.