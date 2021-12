“Oggi in molte attività entra in funzione il green pass rafforzato. Vorrei lanciare un appello a tutti gli imprenditori dei settori interessati affinché attuino scrupolosamente i controlli perché non si tratta di una restrizione alla nostra attività lavorativa, ma al contrario salvaguardia noi e gli altri. È così che deve essere interpretato il nuovo decreto che rafforza le misure anti Covid con il “super green pass” dichiara Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio della provincia di Ravenna nel primo giorno di nuove restrizioni per le persone non vaccinate.

“È certamente un ulteriore adempimento che dobbiamo fare, ma è indispensabile per dare un contributo al contenimento dei contagi che purtroppo in questo periodo sono aumentati” prosegue Mambelli.

“Dobbiamo essere consapevoli che porre massima attenzione ai controlli significa anche evitare un nuovo lockdown, come lo scorso anno, e soprattutto essere responsabili per consentire a chi entra nelle nostre attività di vivere la socialità in piena sicurezza e tranquillità.

Dobbiamo perciò essere scrupolosi perché i controlli da parte delle forze dell’ordine ci saranno e dobbiamo anche incoraggiare, a chi non è vaccinato a farlo, perché è l’unico modo per tutelare la salute pubblica.

In fondo controllare con l’app se si è in possesso del green pass non ci vuole molto, e soprattutto non è difficile. Impegnare qualche minuto in più per il controllo è indispensabile perché solo così si eviterà ulteriori restringimenti alle nostre categorie che già hanno sofferto molto negli ultimi due anni”.