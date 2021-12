La battaglia di Stalingrado ricostruita nella mostra “Bombe dal cielo”: Faenza ricorda la Liberazione | VIDEO

Faenza celebra il 77° anniversario della Liberazione. Inaugurata al Museo del Risorgimento la mostra “Bombe dal cielo” , l’esposizione che mette in relazione la battaglia di Stalingrado, la prima sconfitta delle truppe naziste, con le immagini della liberazione di Faenza dopo i mesi di bombardamenti. L’appuntamento a Palazzo Laderchi è il primo di una serie di eventi ideati per la Liberazione. Il calendario si completerà venerdì 17 e sabato 18 con una doppia commemorazione pubblica in Piazza del Popolo. Sabato, a ricordare l’entrata in città degli Alleati, sarà la Fanfara dei Carabinieri della Scuola Sottoufficiali di Firenze.