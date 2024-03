Proseguono a Ravenna servizi mirati, ordinati dal Questore, presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer. Identificazioni di persone, denunce in stato di libertà, controlli di veicoli e avventori, nonché verifiche in merito alla regolarità sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari. Questi i compiti a cui sono chiamati gli agenti in servizio della Polizia di Stato.

Durante uno di questi controlli è stato arrestato un cittadino straniero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante i dovuti accertamenti in strada, l’uomo, dopo aver danneggiato la vetrina di un negozio, è andato in escandescenza contro gli agenti di polizia, insultandoli e intimidendoli. Dall’aggressione verbale si è passati all’aggressione fisica. Due i poliziotti feriti.

Alla fine l’uomo è stato fermato ed arrestato, condotto in carcere in attesa dell’udienza tenutasi ieri pomeriggio in cui il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto e la misura cautelare dell’obbligo di firma con la presentazione in Questura tutti i giorni della settimana.