“DOMENICA ESCO ANCH’IO“, Domenica 9 giugno 2019 darà l’avvio al programma estivo di ANFFAS Lugo, associazione di familiari di persone portatrici di disabilità.

Ogni anno, infatti, Anffas Lugo organizza per l’estate un periodo di sollievo per le famiglie con il duplice intento di offrire anche un momento ricreativo per i ragazzi che, senza familiari, dalle ore 9 alle ore 18, supportati dalla presenza di tre educatori e di alcuni volontari, condividono la quotidianità di una giornata domenicale tra momenti di animazione, laboratori, ecc.. Sono sette domeniche, da giugno a settembre.

“SU…DI NOI…DOPO” – Quest’anno la prima domenica sarà speciale, perché coinciderà con la data dell’anteprima del nuovo spettacolo “SU…DI NOI…DOPO”, frutto del laboratorio teatrale “TEATRO PER SENTIRSI BENE”, avviato nella primavera grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, con i finanziamenti messi a disposizione dall’Associazione delle Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna. I destinatari del laboratorio sono ragazzi e adulti portatori di disabilità che vivono quotidianamente la difficoltà a relazionarsi. Questo percorso ha consentito loro di imparare a socializzare entrando in contatto con la spontaneità e lasciando indietro paure e passato. Inoltre, l’integrazione con la psicologia, materia di approfondimento dell’animo umano, è stato un ottimo strumento per intervenire e provocare quel cambiamento che ci si aspettava.

Il testo stesso, attraverso la comicità invita a riflettere su come l’uso prepotente dei mass media stia condizionando i rapporti sociali e su quanto a farne maggiormente le spese siano le persone che hanno già ostacoli da superare.

E’ stato un percorso nel quale Anffas ha fortemente creduto, e che ha potuto portare avanti anche grazie all’impegno di personale qualificato, (un regista, uno psicologo, due educatori, un OSS, due insegnanti) sia per l’attività teatrale, sia come supporto alle loro necessità.

La prima avrà luogo martedì 25 giugno alle ore 21 all’interno della rassegna “Sere d’estate al Chiostro del Monte”

“BENESSERE IN PISCINA”. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo anche per un altro progetto che ci ha visti partecipi insieme a UISP.

Quest’anno, infatti, i nostri ragazzi hanno potuto entrare in contatto con lo sport attraverso una serie di attività che si sono svolte in piscina grazie all’impegno dell’UISP e di Matilde Taroni, la loro istruttrice.

Una parte di loro ha preso confidenza con il proprio corpo attraverso l’iniziativa “Benessere in piscina”. È stato un percorso di avvicinamento all’acqua, un momento di rilassamento e di benessere soprattutto per chi, a causa della disabilità, non può approcciarsi allo sport e trarne vantaggio.

Un altro gruppo, costituito dalle ragazze, ha invece lavorato in acqua con Matilde per eseguire degli esercizi di acquagym adattati alle loro necessità. Il risultato è stato ottimo: divertimento, complicità e benessere.

ESTATE AL MARE 2019 è l’appuntamento centrale della stagione. Due settimane a Pinarella di Cervia, dal 11 al 24 agosto, in una struttura che ci vede ospiti oramai da diversi anni e nella quale i ragazzi hanno stretto amicizie che si rinnovano ogni estate.

Saranno accompagnati da giovani animatori che si sono dimostrati, durante le precedenti estati, un punto di forza per rendere questo periodo ancora più magico.

Mare, gite, feste, passeggiate: questo è quello che ogni anno i nostri ospiti chiedono e che fa sì che al momento del ritorno l’ultima domanda sia: “Il prossimo anno si ritorna a Pinarella, vero?”

Chiediamo ai cittadini di partecipare al nostro nuovo spettacolo “SU…DI NOI…DOPO“, in anteprima Domenica 9 giugno ore 15,30 al Centro sociale Il Tondo; alla prima Martedì 25 giugno ore 21 al Chiostro del Monte.