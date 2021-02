Presentate le squadre del Team Gresini per il Campionato 2021 di Moto2 e di Moto3

Il Team Gresini ha svelato oggi in diretta streaming le moto che parteciperanno al Motomondiale 2021 in Moto2 e in Moto3. Una presentazione atipica a causa dell’assenza del fondatore e del motore della squadra, Fausto Gresini, ancora ricoverato in ospedale a causa del coronavirus, con un quadro clinico che continua ad essere purtroppo altalenante.

Frutto anche del lavoro di Fausto Gresini, però, il progetto 2021 non si è fermato e sarà ai box del primo Gran Premio nei prossimi mesi con una squadra che si potrebbe definire italo-indonesiana. MP1 e Federal Oil saranno infatti i main sponsor delle due scuderie.