Presentata la nuova Zona Logistica Semplificata del porto di Ravenna | VIDEO

Presentata in Camera di Commercio a Ravenna la nuova Zona Logistica Semplificata del porto. Non solo una grande rete di collegamenti per la movimentazione delle merci, ma un progetto che porterà a diversi vantaggi per le imprese che utilizzeranno il porto. Avrà un’estensione di 4500 ettari e unirà il porto di Ravenna con i nodi interzonali regionali e le aree produttive commerciali fino a Piacenza. Nei prossimi mesi si attende il via libera del governo. Secondo le previsioni, la nuova zona logistica dovrebbe entrare in vigore nel 2023.