Il Comune di Faenza rende noto che nei prossimi giorni, lungo via Canal Grande, inizieranno i lavori di abbattimento di alcuni alberi di Catalpa (Catalpa bignonioides). Dopo le verifiche effettuate, è stato deciso il taglio per le precarie condizioni di staticità degli alberi derivante dalle gravi lesioni alla base dei tronchi e dalla presenza di funghi cariogeni che, in condizioni meteo estreme, come sempre più spesso accade, possono provocare cedimenti improvvisi con grave pericolo per persone e cose. Tutti gli alberi abbattuti verranno sostituiti con esemplari di Gingko biloba, specie già presente lungo la maggior parte del viale stesso.