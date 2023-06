È un accordo di sinergia e di collaborazione per la stagione estiva 2023, quello raggiunto nei giorni scorsi tra la società sportiva PowerBeach, sodalizio nato a Ravenna per promuovere la pratica del beach volley, e la Pietro Pezzi Ravenna, club cittadino impegnato nel volley indoor con squadre in serie B, serie D, Prima divisione e under 19. Il tema caldo è il beach volley.

Il piano prevede una collaborazione soprattutto per il settore giovanile, dove l’obiettivo è quello di instradare i giovani alla pratica del beach volley. Gli atleti più motivati, potranno poi affacciarsi alla stagione agonistica, con la partecipazione alle tappe regionali e nazionali del Campionato italiano di beach volley Fipav.

Gli allenamenti si svolgeranno principalmente al Coco Loco di Marina di Ravenna, sede storica della società PowerBeach.

«Siamo felici per questa collaborazione – ha dichiarato Emanuele Monduzzi, presidente di PowerBeach – anche perché, proprio il compianto Pietro Pezzi, è stato uno dei nostri primi tesserati agonisti ed è un po’ come chiudere un cerchio. Abbiamo alcune coppie che disputano regolarmente le tappe del World Tour, ma è necessario avere sempre un ricambio generazionale per i giovani che vogliono seguire la strada del beach volley di medio-alto livello».

Alessio Saporetti, general manager della Pietro Pezzi, ha aggiunto: «Siamo molto presi dalla stagione indoor che ci vede impegnatissimi nella lotta salvezza nel campionato di serie B, ma siamo una società che fa della programmazione un proprio must. Affidarci alla professionalità ed alla storica competenza di PowerBeach, non potrà fare altro che far crescere i nostri ragazzi, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista mentale».

Nella foto in allegato: Lorenzo Foschini & Matteo Camerani (atleti della Pietro Pezzi per l’indoor e di PowerBeach per il beach volley)