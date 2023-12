Il Comune di Faenza comunica che da mercoledì 27 dicembre a venerdì 5 gennaio 2024, nella fascia oraria 7.30 -16.30, verrà eseguita una potatura straordinaria per la messa in sicurezza dei tigli di via Zambrini.

Gli addetti, incaricati delle operazioni, occuperanno, in base alla progressione giornaliera del lavoro, di volta in volta alcuni stalli della sosta per le auto e il marciapiede mentre la viabilità ordinaria non subirà alcuna modifica.

Il crono-programma dei lavori potrebbe subire variazioni al mutare delle condizioni meteorologiche.