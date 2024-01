A seguito del passaggio della gestione dei contributi di autonoma sistemazione (Cas) al commissario straordinario di Governo, chi ancora beneficia di tale misura di sostegno dovrà documentare il permanere dello stato di «autonoma sistemazione».

Nello specifico, tutti coloro che ancora non possono rientrare a casa dovranno documentare il perdurare delle condizioni di inutilizzabilità dell’abitazione e l’attuale sistemazione alternativa.

entro sabato 20 gennaio all’indirizzo Le comunicazioni e la documentazione a corredo (immagini in formato Jpeg, Png, Tiff eccetera) dovranno essere inviateall’indirizzo cas@unione.labassaromagna.it . Non è richiesto nulla a chi invece è già rientrato nella propria abitazione e non usufruisce più della misura di sostegno.

Qualsiasi variazione, come il rientro in abitazione o la sistemazione definitiva in altro luogo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalle stesse, sempre all’indirizzo mail sopraindicato.

La mancanza dei requisiti e la tardiva o mancata notifica comportano la revoca del contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.