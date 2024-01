“Un anno appena trascorso impegnativo anche per la Polizia Stradale di Ravenna. Rafforzata l’attività di controllo su strade ed autostrade, 2628 pattuglie impiegate, controllate 8564 persone ed elevate 8014 infrazioni.

Accertate 488 violazioni per eccesso di velocità, ritirate 190 patenti di guida e 163 carte di circolazione, decurtati 7419 punti patenti.

Ben 6408 i conducenti controllati con etilometri e precursori di cui 120 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, 7 denunciati per guida sotto effetto di stupefacenti, 48 i veicoli sequestrati per la confisca.

Rispetto al 2022 un incremento degli incidenti rilevati, 229 contro 206.

Notevoli anche i controlli nel settore del trasporto professionale che hanno coinvolto 2320 veicoli pesanti. L’attività di p.g. ha assicurato alla giustizia 37 persone di cui 5 arrestate e 32 denunciate in stato di libertà.

Cinque i veicoli sequestrati oggetto di riciclaggio. Controllati 47 esercizi pubblici tra cui 10 autofficine, 18 autorivendite e 11 autoscuole, 172 le infrazioni rilevate che hanno portato a 171 sanzioni amministrative e 1 penale.

Importante anche l’attività di prevenzione per far comprendere i pericoli causati da comportamenti scorretti alla guida, 2900 i ragazzi coinvolti in occasione di incontri formativi ed interventi di educazione stradale. Riconoscenza infinita a questa significativa Specialità della Polizia di Stato.

Grato al giovane Comandante della Polstrada di Ravenna Davide Pani.” – cosi in una nota il prefetto Castrese de Rosa.