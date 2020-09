Sradicata la macchinetta del self service ad un distributore di benzina di Bagnacavallo

I ladri hanno colpito nella notte al distributore Esso di via Albergone, alle porte di Bagnacavallo, dove è stata sradicata la macchinetta del self service delle pompe di benzina, poi potata via. Moltissimi i danni per un bottino che dalle prime stime sembra piuttosto magro: 150 euro. Non è ancora chiara la dinamica e l’orario dell’intera vicenda. A dare l’allarme è stata la barista di turno, intorno alle 4.30, quando ha aperto il bar per iniziare ad allestire i locali per accogliere i primi clienti. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.