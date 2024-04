Nell’ambito del progetto “2024: coltivare la nostra umanità”, l’associazione HumuSapiens organizza una conferenza sulla “Permacultura umana” in programma sabato 6 aprile dalle 10 alle 12 nella sala didattica delle Cappuccine di via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo.

Silvia Neri e Massimo Giorgini della Scuola di Permacultura Umana di Bologna presenteranno il corso “Comunicazione ecologica nei gruppi: comunicare in modo armonico ed efficace, per lavorare insieme e godere della forza e del sostegno del gruppo in modo consapevole e sostenibile”, che avrà luogo a Bagnacavallo il 20 e 21 aprile.

Ingresso gratuito.