Sabato 16 marzo alle ore 21 al Teatro Binario di Cotignola andrà in scena, nell’ambito dell’undicesima edizione della rassegna Sipario 13, lo spettacolo La stanza di Agnese, in cui l’attrice pugliese Sara Bevilacqua interpreta la vedova del giudice Paolo Borsellino.

Sono passati oltre trent’anni dalla Strage di Via D’Amelio. Una ferita ancora aperta nel cuore dell’Italia. Tante le indagini, i processi i depistaggi e le sentenze per una verità, forse, troppo dura da accettare.

Agnese Piraino Leto, figlia del presidente del Tribunale di Palermo e immersa negli usi e costumi dell’alta borghesia palermitana, incontra per la prima volta Paolo, giovane pretore a Mazara del Vallo.

Lo spettacolo narra la sua crescita accanto al marito e la scoperta di una Palermo diversa, meno luccicante di quella a cui era abituata, ma forse più bella, anche se disgraziata, passando attraverso i primi anni di matrimonio e la nascita dei figli.

Fino ai momenti più bui, compresa la morte di amici e colleghi di Paolo; i rapporti con la scorta che diventa parte della famiglia; la difficoltà di accettare la situazione da parte dei figli. Ma anche l’altro lato di Paolo, quello giocoso e sempre pronto allo scherzo.

Il lavoro nel pool antimafia accanto a Giovanni Falcone fino alla sua terribile morte. E il tradimento da parte di chi avrebbe dovuto combattere al suo fianco.

Tutto questo è La stanza di Agnese: più che un monologo, un dialogo incessante tra lei e Paolo, che continua tra le pieghe dei ricordi, con toni di tenerezza quando si tratta dei propri figli e di indignazione nei confronti dei traditori dello Stato.

Il prossimo appuntamento con Sipario 13 sarà venerdì 22 marzo, come recupero dello spettacolo Il settimo giorno lui si riposò, io no di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò, precedentemente annullato a causa di improvvisa (e per fortuna passeggera) malattia di una delle interpreti. Viste le molte richieste, a questa data è stato aggiunto anche giovedì 21 marzo, per permettere a più persone possibile di vedere lo spettacolo.

Ingresso intero 16 euro, ridotto (fino ai 26 anni e over 65) 14 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 373 5324106, info@cambiobinario.it.

La biglietteria sarà aperta un’ora prima dello spettacolo.

Il Teatro Binario si trova in Viale Vassura 18/a Cotignola (RA).

La rassegna, organizzata dall’associazione Cambio Binario con la Direzione Artistica di Nicoletta Ancherani, ha il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola.