Nella cornice dello splendido parco di Villa Abbondanzi a Faenza, lunedì 28 giugno si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne alla presidenza del Lions Club Ravenna Host, alla presenza del Governatore eletto Franco Saporetti, del Presidente di Circoscrizione Claudio Cortesi e di alcuni Presidenti dei Club del territorio.

Alla guida del Club, per l’anno lionistico 2021 –2022, è stata chiamata Patrizia Passanti.

Laureata in legge, si occupa di turismo e cultura seguendo da anni un’attività storica di famiglia. Ha ricoperto incarichi in Confindustria e in Confcommercio siede nel comitato di presidenza, con delega alla cultura.

Patrizia Passanti esprime da sempre una grande passione per il turismo e per la sua città che vorrebbe vedere molto più in alto.

Prendendo la parola, la neo Presidente ha detto: “Intendo proseguire, assieme alla mia squadra,nello sviluppo dei progetti che il Lions Club Ravenna Host porta avanti da anni, facendo service per aiutare chi è in difficoltà.

“We serve”è infatti il motto dei Lions ed è quello che continueremo a fare, puntando principalmente su cultura, musica ed imprenditoria”.

A Patrizia Passanti, con un lungo applauso, tutti i soci del Lions Club Ravenna Host hanno espresso il loro apprezzamento e augurato un buon lavoro.