Parità di genere, bellezza stereotipata, alimentazione, femminismo: 4 appuntamenti online per parlare di donne

Ultimi appuntamenti per il format culturale “Sorelle di corpo” che, dopo le norme per garantire la sicurezza e contenere il contagio di coronavirus, ha trasferito tutti i suoi eventi online, in diretta streaming. Sono 4 le iniziative ancora in programma all’interno del contenitore ideato da Fatti d’Arte con la collaborazione di SOS Donna e la partecipazione di una decina di associazioni del territorio. In streaming sulla piattaforma Zoom, il festival ideato per parlare di donne e femminilità oggi affronterà i temi dell’alimentazione, della parità di genere in ambito professionale, di bellezza canonica e stereotipata e di un femminismo ricalibrato sulla società di questi anni.