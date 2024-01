Parco Bucci: nel 2024 arrivano le casette per i libri, le cacce al tesoro e l’albergo per gli insetti

Anche il 2023 si conclude positivamente nella gestione del Parco della Rocca e del Parco Bucci, curati dalla Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi. Un anno non facile: sia l’associazione che i volontari sono stati colpiti dall’alluvione. Una parte dei progetti previsti per lo scorso anno sarà quindi realizzati nel 2024. Tuttavia la gran parte degli obiettivi fissati dalla nuova convenzione triennale siglata col Comune di Faenza erano già stati centrati nel 2023. Il parco Bucci è poi stato “liberato” dai conigli, trasferiti in aree verdi del territorio e della Penisola. Una buona parte degli esemplari manfredi sono arrivati sull’Isola d’Elba. Il 2024 sarà l’ultimo anno della convenzione, un lavoro che l’associazione non esita a definire più impegnativo di quanto inizialmente previsto. Il nuovo sarà comunque un anno ricco di novità e potrebbe iniziare con un importante riconoscimento a livello nazionale. Le due aree verdi infatti hanno attirato l’attenzione degli organi ministeriali per la gestione del verde e degli animali