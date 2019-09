Era di fatto decaduto con il ritorno al servizio di Daniele Rossi, ma era impensabile che il Ministero potesse avanzare un nome diverso in previsione del nuovo allontanamento dei vertici dell’Autorità Portuale dalla direzione dell’ente. In sostanza un pro forma, quindi, ma è comunque arrivata la nuova nomina del commissario straordinario. Dopo il secondo allontanamento della dirigenza dell’Autorità Portuale, sempre in merito all’inchiesta sulla Berkan B e alle ipotesi di responsabilità avanzate dalla magistratura, Paolo Ferrecchi è stato nuovamente incaricato a prendere il controllo del porto ravennate.