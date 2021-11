SERIE C FEMMINILE

Progresso Volley 3

Tecnoprotezione Faenza 0

(25-19; 25-23; 25-20)

FAENZA: Goni 11, Betti 5, Solaroli 5, Zama 3, Spada 3, Tortolani 8, Baldani 4, Bertoni 1, Scardovi 2, Guardigli, Seganti (L), Zani : N.E. Biondi (L), D’Agostino. All.: Casadei

La Tecnoprotezione esce sconfitta dal campo del Progresso Volley con un punteggio che non rende giustizia dell’andamento della partita.

Sicuramente nel primo set Faenza non parte con la carica giusta e il Progresso con le sue schiacciatrici potenti la mette alle corde, andando in vantaggio nettamente. Tuttavia, pian piano la Tecnoprotezione ritorna in partita, ma il Progresso non si fa sorprendere anche se le faentine continuano a lottare fino all’ultimo, perdendo la frazione 19-25.

Nel secondo set Faenza parte forte. Sono le battute della Betti a mettere in affanno la ricezione del Progresso che non riesce più a ‘picchiare forte’ e quelle poche palle giocabili vengono fermate dal muro faentino che ritrova determinazione e compostezza. Pian piano il Progresso sfruttando anche qualche errore di troppo della Tecnoprotezione si riporta in parità. Si procede con un’altalena di scambi fino al 23 pari quando due errori condannano le nostre ragazze. Il Progresso ringrazia e incassa il secondo set (25-23).

Nel terzo set entra Zani per Solaroli, si conferma la coppia di centrali Tortolani, la miglior muratrice delle nostre, e Spada e l’opposto Scardovi per Betti. Il parziale inizia con alternanza di attacchi serrati ed è subito il Progresso a prendere qualche punto di vantaggio. Faenza tuttavia non scompare dal campo e resta in scia alle avversarie sorretta dagli attacchi di Goni. Entrano anche Bertoni per Zani e subito si fa sentire. Dopo alcuni scambi intensi si arriva al 20-20. Purtroppo ancora una volta due errori di fila consentono alle ospiti di prendere coraggio, mentre Faenza si abbatte ed è facile per il Progresso chiudere la partita. “Abbiamo tanti rimpianti pensando a quello che avremmo potuto fare, ma non abbiamo fatto – afferma coach Roberto Casadei al termine della partita- Certamente dobbiamo imparare ad essere più freddi e meno fallosi nei momenti topici della gara. Tuttavia, guardiamo il lato positivo: stiamo lavorando da un po’ sul muro e finalmente qualcosa si vede. Oggi il nostro muro è stato importante e migliore della partita precedente. Non siamo contenti certo, ma questo 3-0 non è come quello della scorsa partita, perché abbiamo lottato fino in fondo”

Nel prossimo turno la Tecnoprotezione ospiterà sabato alle 17.30 il Villanova Volley Bologna, gara che si disputerà al PalaBubani.

Classifica: Argelato 11; Progresso Bologna 10; Castenaso* 9; Massa Lombarda 8; Russi* e Ferrara* 4; Lugo*, Villanova, Pontevecchio Bologna e Faenza 3; Budrio 2. * già riposato

SERIE D MASCHILE

Stampamondo Faenza 0

Savena Volley 3

(20-25; 24-26; 19-25)

FAENZA: Alpi 2, Righini 10, Rossi F. 10, Laghi 3, Orlandi 3, Zannoni S. 2, Zama 3, Lassi 6, Balducci, Tomei 3, Rossi M. (L1), Ravaioli (L2) ne. All.: Raggi

La Stampamondo non riesce a replicare la partita vinta nella giornata precedente, soffrendo molto contro il Savena Volley.

Partita subito in salita per i faentini a causa della grande capacità a muro e in difesa degli avversari, che hanno reso il gioco meno fluido alla squadra di coach Raggi.

Buono comunque l’esordio di Tomei che ha segnato due ace e la prestazione della squadra che ha soddisfatto molto l’allenatore.

Nel prossimo turno la Stampamondo giocherà sul campo della Foris Index Involley Lugo sabato alle 17.30.

Classifica: Atlas San Zaccaria 12; Facile Volley 10; Foris Index Involley*, Forlì Volley* e Pallavolo Budrio 6; Pietro Pezzi Ravenna Savena Pallavolo 5; Orbite Volley Ravenna 4; Stampamondo* 3; Argenta Volley* 2 Savena Pallavolo 2; Pediatrica Bologna 1; * già riposato