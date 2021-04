Il “Folle Volo” è il titolo scelto per l’incontro avvenuto questa mattina tra le istituzioni e i componenti di Luna Rossa Prada Pirelli Team legati alla città e al Circolo Velico Ravennate. Jacopo Plazzi, Umberto Molineris e Andrea Bazzini hanno infatti incontrato il sindaco Michele de Pascale dopo l’ottima prestazione in Nuova Zelanda, dove il team di Luna Rossa è riuscito a conquistare il miglior risultato di sempre di uno sfidante italiano in Coppa America.