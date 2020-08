Oltre ottomila mascherine sono stati distribuite, ieri sera a Cervia, sulla passeggiata, in centro e tra i mercatini, dalle Unità di strada del Sert e delle associazioni che hanno aderito al progetto, e che a partire dalla “Pink Week” e per tutto il mese di agosto, saranno impegnate in questa opera a favore della prevenzione rispetto al Covid 19. Cinque le persone impegnate con zaino in spalla, per tutta la serata. Tra esse anche Edoardo Polidori (Sert Ausl Romagna) che sta coordinando il progetto. “A parte i rari casi di chi ci chiede se debba pagare il kit, e cogliamo l’occasione per ribadire che è gratuito – commenta – Sentiamo molta gratitudine da parte delle persone”. “Ringrazio Visit Romagna, la Regione, AUSL Romagna e il Professor Polidori, per aver messo in piedi questo bellissimo progetto di prevenzione e sensibilizzazione, scendendo sul campo.- ha dichiarato Massimo Medri Sindaco di Cervia – Stare in mezzo alla gente parlargli, fargli avere tutte le informazioni e regalare loro una mascherina è il metodo migliore per prevenire la diffusione del virus, e garantire a tutti una vacanza in sicurezza. Ben vengano queste inizative, di cui siamo stati entusiasti e alla quale abbiamo dato tutto il nostro appoggio.”