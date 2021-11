Tornano gli “Open Meet”, la versione digitale dell’open day della Scuola S. Umiltà di Faenza.

Dopo la grande partecipazione dello scorso anno, le Scuole Marri – S.Umiltà ripropongono il format digitale che permette di incontrare tutti i genitori interessati all’offerta didattica e all’iscrizione dell’anno scolastico 2021-2022 per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. Quest’anno sarà inoltre possibile visitare la scuola prenotando un incontro in struttura in specifiche giornate dedicate, durante i weekend di dicembre.

Le date

I prossimi appuntamenti online, che si svolgeranno sulla piattaforma Google MEET, saranno lunedì 20 novembre ore 18.30, presentazione Scuola Media; sabato 27 novembre ore 9.30, presentazione Scuola Materna 3-6 anni; e sabato 27 novembre ore 10.45, presentazione Scuola Elementare 6-11 anni.

Sarà possibile anche visitare gli ambienti della scuola: le aule, i laboratori, fra cui la nuova sala di informatica e il giardino didattico. Basterà prenotare un appuntamento nelle giornate dedicate del 3-4 ,10-11, 17-18 dicembre (i venerdì al pomeriggio, il sabato al mattino).

Per partecipare agli incontri online e prenotare una visita alla scuola, si può contattare telefonicamente 0546 21235 o tramite il form dedicato sul sito https://www.accantoaglistudenti.it/tornano-gli-open-meet-marri-s-umilta/

Una scelta che, a detta delle famiglie, si è dimostrata vincente: confermata per l’anno scolastico 2021-22 il progetto Bilinguismo, unicum sul territorio faentino da anni sperimentato nelle classi delle medie e che ora viene messo a disposizione anche degli alunni delle elementari.

Cosa significa progetto Bilinguismo dalle Elementari? Nelle classi Prime, oltre ad aggiungersi un’ora di Inglese con la docente di lingua (per un totale di due ore settimanali), si svolgeranno alcune materie (per altre 4 ore e mezzo settimanali) attraverso la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che prevede l’insegnamento di contenuti di una disciplina non linguistica in lingua straniera. La metodologia CLIL è uno “stile di insegnamento” esperienziale e dinamico, con grandi vantaggi e potenzialità derivanti dall’approccio integrato che arricchisce il pensiero proponendo compiti in cui lo studente è protagonista attivo della lezione.