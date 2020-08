Oil&Gas, il ROCA lancia l’allarme: “Col nuovo emendamento i progetti di ENI e di altre compagnie si fermerebbero”

“Con questa politica il distretto di Ravenna ha il destino segnato.” Franco Nanni, Presidente del Ravenna Offshore Contractors Association, il Roca, non usa mezzi termini dopo che in questi giorni è rimbalzata la notizia di un nuovo emendamento al decreto “Semplificazioni” da discutere in Parlamento che, per accelerare la realizzazione della mappa delle attività, introduce nuove limitazioni escludendo le aree con limitata potenzialità. Se chiusura delle trivellazioni deve essere, le compagnie chiedono almeno lumi sulla riconversione energetica in modo da poter far partire eventuali investimenti